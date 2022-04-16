Дорожную разметку на пешеходных переходах начали наносить в Барнауле
В мэрии рассказали, на каких улицах выполнят эти работы
В Барнауле приступили к нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах. Работы будут выполняться преимущественно в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас разметку наносят на переходах по проспекту Ленина. В первоочередном порядке также планируется сделать это на проспектах Социалистическом, Строителей, Красноармейском, Комсомольском и улицах Молодёжной, Димитрова, Гоголя и Чкалова.
Далее по графику дорожную разметку будут наносить на аварийно-опасных участках, в местах концентрации ДТП и на пешеходных переходах вблизи школ и детсадов с выходом на проезжую часть.
«Всего в течение текущего дорожно-строительного сезона запланировано нанесение более 57 тыс. м² разметки, выполненной краской и термопластиком», — говорится в сообщении.
Ранее мэрия Барнаула сообщала, что работники дорожных служб начали ремонтировать городские дороги горячим асфальтом.
Где в Барнауле будет проходить ремонт дорог и теплотрасс в 2022 году? Карта