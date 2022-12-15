Глава Барнаула обсудил участившиеся коммунальные аварии в городе

В начале декабря в краевой столице во время морозов случилось несколько коммунальных аварий

15 декабря 2022, 15:46, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил участившиеся аварии на коммунальных сетях, сообщает мэрия.

«Любая авария, даже небольшая, — это неудобства для горожан, которые попадают в зону ограничения подачи воды или тепла», — подчеркнул глава города.

Франк поручил своему заместителю по городскому хозяйству Сергею Пашковскому совместно с ресурсоснабжающими организациями и районными администрациями в максимально короткие сроки устранять коммунальные аварии и оперативно информировать жителей об ограничениях и ходе восстановительных работ.

Напомним, в начале декабря в городе во время морозов случилось несколько коммунальных аварий, с которыми коммунальщики справились оперативно.