НОВОСТИБарнаул

Глава Барнаула обсудил участившиеся коммунальные аварии в городе

В начале декабря в краевой столице во время морозов случилось несколько коммунальных аварий

15 декабря 2022, 15:46, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил участившиеся аварии на коммунальных сетях, сообщает мэрия.

«Любая авария, даже небольшая, — это неудобства для горожан, которые попадают в зону ограничения подачи воды или тепла», — подчеркнул глава города.

Франк поручил своему заместителю по городскому хозяйству Сергею Пашковскому совместно с ресурсоснабжающими организациями и районными администрациями в максимально короткие сроки устранять коммунальные аварии и оперативно информировать жителей об ограничениях и ходе восстановительных работ.

Напомним, в начале декабря в городе во время морозов случилось несколько коммунальных аварий, с которыми коммунальщики справились оперативно.

Комментарии 6

  • Бардачина
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну раз поручил. Значит всё будет хорошо.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Рыжий, на последней парте не успевает записывать
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Про рыжего, с последней парты это фейк, по мнению цензора ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сытые, холёные, в дорогих костюмах.... Какое им дело до горожан... Посидели, потрындели да и всё....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А на фото Франк по телеку футбол смотрит?)))
    16 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров