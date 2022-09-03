«Голубая дама и Ползунов». В Барнауле художники показали разные эпохи в 292-летней истории города

В Барнауле на улице Мало-Тобольской проходит выставка современного искусства, посвящённая Дню города.

На барнаульском Арбате разместились пять больших деревянных призм. Четыре показывают различные этапы развития Барнаула: горнозаводской, купеческий, советский и современный. Пятая стала воплощением городской легенды о Голубой даме.

Выставка современного искусства / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Создавали выставку пятеро художников — четверо барнаульцев и мастер из Новосибирска.

Евгений Алёхин выбрал Ивана Ползунова символом горнозаводской эпохи. Георгий Титунин отразил купеческую эпоху в произведении под названием «Народный дом». Денис Голубев показал современный Барнаул в работе «Дух времени». Анастасия Петренко перенесла на призму легенду о Голубой даме. Алёна Попова из Новосибирска изобразила советскую эпоху в картине под названием «Труд».

Кстати, на улице Мало-Тобольской также работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М».