Барнаульцы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться возле входа в метро на День города

Шутливый арт-объект с фотозоной открылся на улице Мало-Тобольской

3 сентября 2022, 12:04

В День города Барнаула на улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М».

«А когда настоящее появится?» — с иронией интересуются барнаульцы, собравшиеся возле входа в «метро».
«Барнаульский метрополитен» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, «барнаульский метрополитен» — это городской мем, которому уже много лет: метро нет, но жители хотят.

В 2016 году известный барнаульский музыкант Александр Волокитин снял видеоэкскурсию по городскому «метрополитену».

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