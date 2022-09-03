Барнаульцы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться возле входа в метро на День города
Шутливый арт-объект с фотозоной открылся на улице Мало-Тобольской
3 сентября 2022, 12:04
В День города Барнаула на улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М».
«А когда настоящее появится?» — с иронией интересуются барнаульцы, собравшиеся возле входа в «метро».
«Барнаульский метрополитен» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Напомним, «барнаульский метрополитен» — это городской мем, которому уже много лет: метро нет, но жители хотят.
В 2016 году известный барнаульский музыкант Александр Волокитин снял видеоэкскурсию по городскому «метрополитену».
Комментарии
Новости партнеров