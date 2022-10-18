Как в Барнауле устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Нагорном парке Барнаула идёт установка стелы «Город трудовой доблести», передаёт корреспондент amic.ru.

Работы по монтажу конструкции стартовали сегодня утром. В беседе с журналистами заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что большая часть работ уже выполнена.

«В дальнейшем мы завершим работу по обшивке металлоконструкции, установки лайтбокса, подключению к освещению и будем выполнять работы по благоустройству», — сказал он.

Фёдоров отметил, что все работы будут завершены до 4 ноября — в этот день состоится торжественное открытие монумента.

Стела сделана из металлического каркаса, снаружи металлические рамы, которые используются для крепления облицовочных листов из нержавейки и стекла. Внутри под стеклом будет подсветка. На нержавейке нанесена графика, она уже готова. Высота стелы вместе с постаментом — 36 метров.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечат подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.