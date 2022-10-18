В Барнауле начали устанавливать уже собранную стелу трудовой доблести

В барнаульском Нагорном парке готовятся к установке стелы «Город трудовой доблести», рассказал корреспондент amic.ru.

«Монтаж займёт примерно два-три часа», — рассказали рабочие на площадке.

Стела сделана из металлического каркаса, снаружи металлические рамы, которые используются для крепления облицовочных листов из нержавейки и стекла. Внутри под стеклом будет подсветка. На нержавейке нанесена графика, она уже готова. Высота стелы в общем получится 36 метров, вместе с постаментом.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечат подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул стал городом трудовой доблести.