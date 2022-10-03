Какие дороги строят в Барнауле по федеральным и краевым программам

Шесть дорог строят в Барнауле в 2022 году по федеральным и краевым программам. На каком этапе сейчас работы и когда они будут завершены, обсуждали во время совещания у заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. В совещании приняли участие представители подрядных организаций, профильного комитета, ФБУ «Росстройконтроль» и первый заместитель администрации Индустриального района Денис Летягин.

Улица 65 лет Победы

Строительство дороги по улице 65 лет Победы (от Энтузиастов до Сергея Семёнова) ведётся в рамках федерального проекта «Жильё». Её протяжённость составит полкилометра.

На данный момент на этом участке уже построили ливневую канализацию. Сейчас рабочие обустраивают основание проезжей части из щебня. А вдоль дороги уже успели установить линии наружного освещения и провели переустройство линии связи.

Проспект Энергетиков

В рамках федерального проекта «Жильё» в Барнауле обустраивают дорогу по проспекту Энергетиков (от улицы Власихинской до Взлётной). Её протяжённость чуть менее километра — 0,82 км.

В соответствии с муниципальным контрактом на этом участке будет построена система ливневой канализации, уложат асфальтобетонное покрытие. Для удобства пешеходов появятся просторные тротуары.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. В частности, здесь будет обустроена аллея, появятся газоны, будут высажены кустарники и деревья. Сейчас ООО «Барнаульское ДСУ № 4», которое является подрядчиком на этом объекте, проводит работы по обустройству освещения. Вскоре здесь появится и светофор.

Справка: в рамках федерального проекта «Жильё» на строительство дорог в 2022 году в Барнауле предусмотрены расходы в объёме 336 млн рублей.

Улица Христенко

Автомобильная дорога по улице Христенко (от Павловского тракта до улицы Сергея Семёнова) строится по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края. Работы ведёт ООО «Сибинвест». В настоящий момент в рамках проекта рабочие укладывают бордюр и поребрики на участке от улицы 280-летия Барнаула до улицы Сергея Семёнова. А также готовят дорогу под устройство верхнего слоя.

Малый Павловский тракт

Строительство малого Павловского тракта (от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского) практически завершено. Сейчас сотрудники ООО «Алтайдорстрой» ведут работы по благоустройству участка.

ул. 280-летия Барнаула

Новая автомобильная дорога будет построена по ул. 280-летия г. Барнаула. Её протяжённость 0,71 км — от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы. Подрядная организация уже устанавливает бордюрный камень и поребрики. А вскоре приступят к укладке асфальта на тротуаре и проезжей части. Кроме того, вдоль новой дороги идёт монтаж линий освещения.

Справка: индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края на строительство дорог в краевом центре в 2022 году предусмотрено 335,5 млн рублей.

А сколько денег всего на дороги потратят в Барнауле?

Как сообщили в администрации города, всего в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле предусмотрено 3,5 млрд рублей. При этом из федерального бюджета выделено 400,6 млн рублей, из краевого — 2,052 млрд рублей, из бюджета города — 1,053 млрд рублей.