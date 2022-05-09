Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днём Победы

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Дорогие ветераны! Уважаемые барнаульцы! От всей души поздравляю вас с Днём Победы!» — говорится в поздравлении.

По словам градоначальника, Великая Победа вернула миллионам людей «право на мирную жизнь, свободу и независимость», а наш народ «в тяжелейших испытаниях военных лет показал непобедимую силу духа, величайшие мужество и стойкость».

«Мы гордимся вкладом наших земляков в Великую Победу. Барнаульцы героически сражались на фронте, трудились в тылу», — отметил Вячеслав Франк.

Он добавил, что сегодня мы — «продолжатели традиций, заложенных поколением Победителей». Напоследок глава Барнаула пожелал землякам «крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия».

Ранее сегодня с Днём Победы жителей Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко.