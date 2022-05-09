Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём Победы

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём Победы, сообщили в региональном правительстве.

«Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с важнейшим праздником страны!», — говорится в поздравлении.

Политики отметили, что День Победы в Великой Отечественной войне «навсегда вошел в мировую историю как символ триумфа нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками», а военное поколение «подарило нам свободу, право говорить на родном языке, жить под мирным небом, растить детей и строить будущее».

И при этом война, по их словам, оставила «неизгладимый след в судьбе каждой семьи в России».

«Более 250 тысяч уроженцев Алтайского края не вернулись с фронта, сотни тысяч получили ранения. Поколение овдовевших, осиротевших, ждущих до конца жизни весточки от пропавших без вести — цена Победы над страшным врагом. Забыть о ней — значит предать подвиг наших героев, ветеранов и тружеников тыла. Мы, наследники Победы, всегда будем хранить память о тех событиях и защищать правду о войне», — подчеркнули Томенко и Романенко.

В заключении глава региона и председатель АКЗС пожелали жителям Алтайского края здоровья, счастья, благополучия и мира.