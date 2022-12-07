«Можно компенсацию». В Барнауле в восемь раз увеличили «фонд помощи» после повышения тарифов ЖКХ

В Барнаульской гордуме обсудили изменение платы за услуги ЖКХ из-за повышения тарифов и меры поддержки населения, если сумма в квитанции вдруг окажется слишком большой, сообщает мэрия.

Напомним, тарифы выросли с 1 декабря — для барнаульцев предельный индекс роста установлен на уровне 14,7%. Ранее amic.ru рассказал подробно, сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае.

На мероприятии глава горкома экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко отметил, что избежать значительного роста тарифа позволит муниципальная система социальной поддержки граждан.

В частности, есть предельная планка, выше которой барнаульцы не должны платить за жилищно-коммунальные услуги. Если тариф её превышает, то можно получить компенсацию, её размер определяется как разница между предельной и начисленной суммой.

Фото: barnaul.org «Если в бюджете города на 2022 год была предусмотрена сумма в размере 4,4 млн рублей на эти нужды, то в бюджете города на 2023 год предусмотрено уже 32,4 млн рублей. Денежная компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения по выбору заявителя и с учётом постоянно проживающих с ним членов семей в следующих размерах: по коммунальным услугам — не более 3,7 тыс. рублей, по жилищным услугам — 3 тыс. рублей», — отметили на заседании гордумы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил депутатам детально изучить изменение тарифов, включая особенности изменения непосредственно в городской и сельской частях, а также порядок предоставления предусмотренных ряду категорий граждан компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг.