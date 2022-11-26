В Барнауле на месте повреждения теплосети по ул. Титова, 17, приступили к замене четырёх метров трубопровода и отвода. Как рассказали в СГК, ремонт планируют завершить уже в ближайшее время.

«Работы, при отсутствии дополнительных дефектов, планируется завершить в 20:00. Отопление будет запущено сразу после завершения ремонта», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за неисправности, которую выявили 26 ноября в 4 часа утра, без отопления остаются четыре жилых дома, в которых проживает 486 человек: ул. Титова, 17 и 21, Тимуровская, 25, и 40 лет Октября, 24.

Ситуацию контролируют в администрации города и Октябрьского района.