Названа дата начала купального сезона 2022 в Барнауле

Стало известно, где жителям столицы Алтайского края можно купаться

26 мая 2022, 12:19, Никита Черников

Пляжный сезон в Барнауле в 2022 году начнётся 10 июня и продлится до 25 августа, сообщили в мэрии.

В этот период купаться официально разрешено только в двух местах:

  • — пляж «Городской» — Правобережный тракт, 10;

  • — пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.

Уточняется, что пляжи уже начали подготавливать к открытию: отсыпать территории песком, приводить в порядок дно у прибережных зон, убирать мусор и так далее.

С началом сезона в Барнауле организуют перевозку населения к пляжам городским транспортом, а также усилят контроль за соблюдением общественного правопорядка на причалах речного порта и самих пляжей.

Ранее барнаульцам рассказали, где в городе нельзя купаться.

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