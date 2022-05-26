Названа дата начала купального сезона 2022 в Барнауле

Пляжный сезон в Барнауле в 2022 году начнётся 10 июня и продлится до 25 августа, сообщили в мэрии.

В этот период купаться официально разрешено только в двух местах:

— пляж «Городской» — Правобережный тракт, 10;

— пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.

Уточняется, что пляжи уже начали подготавливать к открытию: отсыпать территории песком, приводить в порядок дно у прибережных зон, убирать мусор и так далее.

С началом сезона в Барнауле организуют перевозку населения к пляжам городским транспортом, а также усилят контроль за соблюдением общественного правопорядка на причалах речного порта и самих пляжей.

Ранее барнаульцам рассказали, где в городе нельзя купаться.