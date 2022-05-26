Названа дата начала купального сезона 2022 в Барнауле
Стало известно, где жителям столицы Алтайского края можно купаться
26 мая 2022, 12:19, Никита Черников
Пляжный сезон в Барнауле в 2022 году начнётся 10 июня и продлится до 25 августа, сообщили в мэрии.
В этот период купаться официально разрешено только в двух местах:
— пляж «Городской» — Правобережный тракт, 10;
— пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.
Уточняется, что пляжи уже начали подготавливать к открытию: отсыпать территории песком, приводить в порядок дно у прибережных зон, убирать мусор и так далее.
С началом сезона в Барнауле организуют перевозку населения к пляжам городским транспортом, а также усилят контроль за соблюдением общественного правопорядка на причалах речного порта и самих пляжей.
Ранее барнаульцам рассказали, где в городе нельзя купаться.
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