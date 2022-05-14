Барнаульцам рассказали, где в городе нельзя купаться. Карта

В Барнауле спасатели установили знаки, где купаться запрещено. На некоторых водоемах при этом в одном месте поставили по несколько таких указателей, сообщает мэрия.

Отмечается, что летом чиновники, а также полиции и спасательных служб, будут регулярно объезжать 25 точек города с профилактическими рейдами.

Фото: barnaul.org

В городском управлении ГОЧС отметили, что в местах, где висит знак «Купаться запрещено» опасно плавать, поскольку на таких нелегальных пляжах нет спасательных постов. Поэтому в случае, если человек поранится или начнет тонуть, специалисты не смогут его своевременно выручить.

Кроме того, в таких местах не соблюдены необходимые гигиенические нормы по качеству воды и песка, а также может быть опасное дно.

«Весной, когда идет большая вода, легко может измениться ландшафт дна. Где еще год назад можно было пройти по колено, может образоваться серьезный омут. На дне могут оказаться арматура, коряги, другие предметы, которые прежде заметало песком, а сейчас они от него освободились — таких опасных предметов после весны очень много», — отмечают спасатели.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее в Барнауле на берегу безымянного озера на улице Гущина прошла акция по уборке мусора.