Названо число ветеранов ВОВ в Барнауле

В Барнауле осталось 227 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

«В Барнауле по состоянию на 25 апреля проживают 73 участника ВОВ, 75 бывших блокадников, 79 бывших узников концлагерей. Всего — 227 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице Алтайского края живёт 1671 труженик тыла, добавили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в честь празднования Дня Победы с 5 по 8 мая в Барнауле для ветеранов проведут торжественные мероприятия, а 9-го числа праздник традиционно начнётся с возложения цветов на Мемориале Славы.

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