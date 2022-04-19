Стало известно, как отметят День Победы в Барнауле

С 5 по 8 мая в краевой столице для ветеранов проведут торжественные мероприятия, а 9-го числа праздник традиционно начнётся с возложения цветов на Мемориале Славы

Замглавы Барнаула Александр Артемов рассказал, какие мероприятия запланированы в краевой столице к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства. «С 5 по 8 мая для ветеранов Великой Отечественной войны будут проведены торжественные мероприятия: „Парад у дома ветерана“, „Поем всем двором“, „Фронтовая бригада“. В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравят на дому с вручением подарков», — сообщил Артемов на заседании оргкомитета «Победа». 9 мая, по его словам, праздничные мероприятия традиционно начнутся в 9:00 с возложения цветов на Мемориале Славы в Барнауле. После этого делегации ветеранов доставят на площадь Советов, где в 10:00 состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. Ранее Новости

Новости Барнаула «Бессмертный полк» в Алтайском крае пройдёт в очном формате

">стало известно, «Бессмертный полк» в Алтайском крае в этом году пройдёт в очном формате. В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил помочь в проведении шествий в городах и районах края.