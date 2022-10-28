«Не помеха листьев слой и ливень проливной». В Барнауле асфальт уложили вопреки погоде

В Барнауле на улице Никитина асфальт уложили на мусор и лужи, сообщает алтайское отделение ОНФ. Судя по видео, дорожные работы проводили 27 октября.

«Когда в Барнауле идёт ливень, на отдельно взятой улице Никитина дождя и луж не может быть, их дорожные рабочие как опытные фехтовальщики лопатами отбивают. Ну а если кому-то нарушение технологии проведения дорожных работ всё-таки кажется, то это просто обман зрения. Да и когда кажется, то все знают, что нужно делать, тем более на такой замечательной улице Никитина. Наверное, так думают дорожники из Барнаула, а вы как думаете?» — с иронией отметили общественники.