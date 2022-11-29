«Одеялко для машины». В Барнауле заметили автомобиль в теплосберегающем чехле

Фото: vk.com/overhear_brn22

В Барнауле владелец автомобиля спасает свой транспорт от аномальных для ноября морозов при помощи специального тента, рассказали в паблике «Подслушано Барнаул».

«Ноу-хау из Якутии докатилось до Барнаула. На улице 65 лет Победы замечено авто под теплосберегающим тентом», — говорится в сообщении.

В комментариях отметили, что идея неплохая, однако есть вероятность, что «одеяло» украдут, так что и на него придётся ставить сигнализацию.

Ранее amic.ru рассказал, как завести машину в 30-градусные морозы: прикурить или подтолкнуть?