Подрядчик назвал сроки запуска в эксплуатацию нового моста в Барнауле на проспекте Ленина

Руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин рассказал, как ведутся работы по реконструкции моста на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает мэрия.

«Как и установлено контрактом, запустить объект в эксплуатацию планируем до конца ноября 2023 года», — подчеркнул Данилин.

В настоящее время идёт поставка на объект металлоконструкций. Уже доставили 13 секций пролётного строения, до конца ноября поступит более 60 таких блоков, которые в будущем и станут основой проезжей части.

«Из этих секций соберут три пролётных строения большого путепровода, который ранее был восьмипролётным. Один пролёт, который проходит непосредственно над железнодорожными путями, составит 49 метров, и ещё два будут длиной 27 и 30 метров. В поперечном сечении будущий мост будет состоять из шести таких блоков, соединённых металлическими связями. Уже поверх них выполнят устройство монолитной проезжей части. К монтажу секций мы приступим после того, как завершим возведение опор», — пояснил подрядчик.

Данилин уточнил, что использование технологических «окон» ночью предусмотрено только в 2023 году, когда строители приступят к монтажу пролётных строений.

Ранее amic.ru рассказал, как работают технологические «окна» во время ремонта путепровода в Барнауле.