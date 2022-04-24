Профессор Алтайского медуниверситета уехал лечить раненых в Донбасс

Профессор кафедры хирургии Алтайского медицинского университета Андрей Гурьянов отправился в Донбасс спасать раненых, сообщает НТВ.

О своём решении доктор не сообщил коллегам и студентам — для них он находится в отпуске.

По словам Гурьянова, он поехал в прифронтовую зону, потому что считает спасение жизней своей святой обязанностью. Сейчас медик находится в больнице Новоазовска, где оперирует не только военных.

«Для меня это, безусловно, огромный опыт. Потому что тех повреждений, колоссальных травм, которые, к сожалению, получают бойцы, в обыденной жизни не увидеть никогда», — рассказал он.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов встретился с выпускниками АГМУ и обсудил их планы по трудоустройству.