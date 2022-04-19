Министр Попов «зарядил» уверенностью выпускников Алтайского медуниверситета на успешное трудоустройство

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов встретился с выпускниками АГМУ и обсудил их планы по трудоустройству. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие прошло при участии студентов бюджетного и коммерческого набора, которые не имеют договорных обязательств с медучреждениями края и будут самостоятельно искать работу после выпуска в этом году. Задача встречи — помочь будущим специалистам сориентироваться на рынке труда региона, определиться с местом старта профессионального пути и «зарядить уверенностью на успешное трудоустройство».

Во время мероприятия Дмитрий Попов обозначил ключевые особенности кадровой составляющей регионального здравоохранения, отметил тенденцию к расширению компетенций врачей основных специальностей, рассказал будущим выпускникам о проводимых в крае мерах по укомплектованию лечебных учреждений медицинскими кадрами. Министр также сказал, что Минздрав готов развивать молодых специалистов, заинтересованных в карьерном росте.

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На мероприятии, помимо Попова, выступили и другие сотрудники министерства. Студентам медуниверситета рассказали о реализации программы «Земский доктор», путях решения жилищного вопроса молодых врачей в районах края, а также затрагивались вопросы наставничества, заработной платы, компенсирующих и стимулирующих выплат. Во втором блоке мероприятия будущие выпускники пообщались с руководителями Минздрава и университета в режиме «вопрос — ответ».

«В завершении Дмитрий Владимирович поблагодарил студентов за совместную работу и пожелал скорейшей встречи с ними, но уже в новом качестве — действующих сотрудников медицинских организаций Алтайского края», — заключили в пресс-службе министерства.

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Ранее Дмитрий Попов рассказал, что по итогам 2021 года в Алтайском крае стало меньше на 192 врача и 832 средних медработника. Выросло лишь число младшего персонала — на 202 человека. Министр при этом признал, что, несмотря на отток, ситуация с участковыми и педиатрами в регионе улучшилась.