«Разбираться не хотят». Сергей Писарев ответил на обвинения в массовой вырубке деревьев в «Лесной сказке»

В барнаульском парке «Лесная сказка» проводят не «массовую вырубку», а замену старых и полностью сухих деревьев. Так арендатор территории и депутат АКЗС Сергей Писарев ответил на обвинения общественника Юрия Красильникова. Ранее активист опубликовал у себя в Telegram-канале фото спиленных деревьев и призвал проверить арендаторов земли на коррупционную составляющую.

Писарев заявил amic.ru, что рассуждать о коррупции в данном случае просто смешно. По его словам, все деревья, которые спилили в парке, находились в аварийном состоянии и представляли реальную угрозу для гостей. Работы согласованы с мэрией, а решение о вырубке было принято ещё в прошлом году. Депутат подчеркнул, что на месте каждого спиленного растения вскоре появится несколько новых.

Сухие и опасные

Всего в парке «Лесная сказка» спилили 46 деревьев, пояснил Писарев. По его словам, это было сделано по предписанию городской администрации. Осенью 2021 года территорию обследовали специалисты комитета по благоустройству и пришли к выводу, что эти растения почти полностью высохли и представляют угрозу для жизни посетителей.

«Они практически полностью высохли. В любой момент, если ветреная погода, сухая ветка может отломиться и причинить вред ребёнку или взрослому. Естественно, мы приняли решение провести замену. Вот, как только позволила погода, начали работы», — рассказал директор «Лесной сказки».

Спиленные старые деревья в «Лесной сказке» / Фото: Юрий Красильников / t.me/krasilnikov_vortchit

Все документы, на основании которых проводят замену деревьев, у администрации парка есть, подчеркнул Писарев и добавил, что готов представить их всем желающим. Депутат даже сфотографировал старые растения до ликвидации, чтобы в случае чего продемонстрировать их состояние общественникам. Но оказалось, что причины вырубки никого не интересуют, посетовал директор.

«Я же уже опытный боец, знаю, как всё это происходит. Поэтому вчера своим ребятам сказал, чтобы сфотографировали деревья до выработки. Бумага у нас есть, но и фотодоказательство пусть будет, что растения высохли. Проинструктировал всех, чтобы людям объясняли. Но Красильников туда примчался и никого не спросил о подробностях: ни меня, ни сотрудников. У него есть возможность со мной это обсудить и всё узнать, но проще писать гадости», — объяснил Писарев.

Поэтому обвинения в коррупции выглядят нелепо, считает директор парка. По его мнению, общественник Юрий Красильников намеренно смешивает политику с обычным рабочим процессом в «Лесной сказке».

«Даже не вижу смысла это обсуждать. Зачем смешивать политику с обычными человеческими делами? Я по поводу коррупции вот что могу сказать: у Красильникова есть полное право обратиться в следственные органы, если он что-то подозревает. А не писать гадости. Про меня уже что только ни говорили. Но я честно работаю, добросовестно продлеваю аренду земельного участка каждые два года и осуществляю платежи по налогам и сборам. А это миллионы рублей. Поэтому все обвинения — бред сивой кобылы, честное слово», — рассказал депутат АКЗС.

Будут ёлки да дубы

Писарев рассказал, что на месте спиленных растений вскоре появятся новые, да ещё и в большем количестве. По его словам, на этом участке появятся ёлки и дубы. Все работы по замене насаждений планируют полностью провести уже весной.

«Мы уже вызываем технику, чтобы начать бурить ямки. Работа будет полностью закончена только когда появятся новые деревья. Это нормальный рабочий процесс, который мы ведём постоянно. Конкретно здесь мы планируем посадить подрощенные ёлки и пятилетние дубы, которые у нас есть в запасе», — пояснил директор.

Он также отметил, что всего с 2010 года в парке высадили 898 различных растений, включая не самые привычные для города: липы, маньчжурский орех, американский клён и пихты. Консультации по тому, как лучше озеленить парк, администрация ведёт со специалистами Тигирекского заповедника, отметил Писарев.