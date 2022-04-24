Шесть дорог построят в Барнауле до конца 2022 года

В Барнауле в 2022 году планируют построить шесть дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что строительство трёх дорог в кварталах 2032, 2033, 2035 и 2036 за 359,2 млн рублей начнётся в начале мая в рамках реализации программы социально экономического развития Алтайского края и федерального проекта «Жильё».

Работы по этому направлению пройдут на следующих участках:

• ул. 280-летия г. Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул. 65 лет Победы);

• ул. Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова);

• ул. 65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семёнова).

Также аналогичные работы в текущем году пройдут:

• по малому Павловскому тракту (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского), стоимость работ составит 42,6 млн рублей; • по пр. Энергетиков (от улицы Власихинской до улицы Взлётной), стоимость работ составит 199,1 млн рублей; • по ул. Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского), стоимость работ составит 57,5 млн рублей.

Работы по строительству дорог планируют завершить до конца года, подчеркнули в мэрии.

Ранее барнаульские дорожники приступили к ремонтным работам на улицах города по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».