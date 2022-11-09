В Барнауле спецотряд дорожников будет всю зиму чистить дорожки возле моста на проспекте Ленина

Фото: МБУ «Автодорстрой»

В Барнауле закрепили отдельную бригаду за очисткой от снега и наледи тротуара и лестниц на всём протяжении пешеходного пути в районе моста на Новом рынке, сообщает мэрия.

«Перед нашим предприятием главой Барнаула поставлена задача по своевременной очистке от снега пешеходной зоны от ТЦ „Пионер“ в сторону Дома быта. Для этого сформирована специальная бригада», — рассказал руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин.

Уже сегодня, когда пошёл снег, рабочие незамедлительно приступили к очистке: промели территорию и посыпали путь реагентами.

В бригаду, которая будет работать круглосуточно, вошли четверо рабочих для ручной уборки. Для вывоза снега задействуют двух грузчиков и пять единиц техники.

«Техника будет использоваться по необходимости в зависимости от погодных условий. Здесь будут работать трактор со щёткой на прометании тротуаров, трактор с ковшом либо фронтальный погрузчик и самосвал, который необходим для вывоза снега. С помощью коммунальной дорожной машины будет распределяться реагент там, где она сможет проехать», — уточнил Курышин.

Ранее amic.ru рассказал, как будут убирать снег в Барнауле этой зимой: больше соли и очистка «выделенок».