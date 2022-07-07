Стало известно, как в Барнауле отметят День любви, семьи и верности

8 июля по всей стране будут отмечать День любви, семьи и верности. По этому случаю в Барнауле проведут ряд праздничных мероприятий, сообщает «Вечерний Барнаул».

• 8 июля в 12:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдёт семейный квест «В поисках рецепта здоровья в Аптекарском саду». Участникам предложат разгадать загадки истории старейшего парка Барнаула.

• 9 июля в парке «Изумрудный» с 10:00 будет работать V Форум молодых семей Алтайского края. В программе: выставка проектов и услуг государственных учреждений и общественных организаций в сфере семьи, родительства, детства; тренинги и практикумы.

• В этот же день в 13:00 в парке «Лесная сказка» состоится семейный праздник с чемпионатом по переносу жён. Призовой фонд — 5000 рублей.

• Также 9 июля в 14:00 Краеведческий музей начнёт интерактивную программу «Настоящая семья — это много дружных «Я»! Гостей ждут викторины, опросы, квесты, а также игры на быстроту и сообразительность. Гостей ждут в Доме купца Зубова по пр. Красноармейскому, 28.

• 10 июля в Барнауле в ТРЦ «Пионер» будет забег младенцев для детей от 0 до 5 лет. Гостей ждёт семейная программа, интерактивные площадки для детей всех возрастов. А специалисты социальных учреждений расскажут об услугах для семей с детьми раннего возраста.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности получил статус официального праздника в стране, отмечать его будут ежегодно каждое 8 июля. Amic.ru ранее рассказал, будет ли это день теперь выходным.