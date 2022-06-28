Будет ли 8 июля 2022 года выходным днем по случаю Дня семьи, любви и верности?
Владимир Путин подписал указ, по которому праздник стал в России официальным
День семьи, любви и верности получил статус официального праздника в России. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны Владимир Путин. Документ уже опубликован на портале правовой информации. Согласно указу, праздник мы будем ежегодно отмечать 8 июля.
Теперь россиян мучает вопрос — а сделают ли этот день нерабочим, чтобы посвятить его семье, любви и верности? Рассказывам, будет ли 8 июля 2022 года выходным днём по случаю Дня семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности — что это вообще за праздник?
В Русской православной церкви этот праздник называют Днём памяти святых Петра и Февронии. Они считались покровителями семьи и брака. В 2008 году к этой дате в России приурочили День семьи, любви и верности. Торжественную дату отмечали, но официального статуса праздник не имел. Теперь Владимир Путин исправил ситуацию.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.
Согласно тексту указа, праздновать День семьи, любви и верности мы будем 8 июля.
Будет ли 8 июля официальным выходным из-за праздника?
Нет. В указе нет ни слова о том, что 8 июля 2022 года будет выходным днем. Соответственно, в День семьи, любви и верности (а это будет пятница) придется пойти на работу.
Стоп, почему? Праздник же официальный
Официальный и государственный — разные вещи. В России немало официальных праздников, по случаю которых выходные не устраивают. Например, День космонавтики и День Государственного флага Российской федерации тоже установлены в России официально, но это рабочие дни.
Точно так же и с Днём семьи, любви и верности.
Когда следующий праздничный выходной?
Увы, только в ноябре. Мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства. Это как раз-таки государственный праздник, поэтому он объявлен выходным днём. Более того, отдыхать мы будем целых три дня — 4, 5, 6 ноября.
Кстати, уже известен производственный календарь и на 2023 год. О том, когда мы будем отдыхать, смотрите в нашей инфографике.