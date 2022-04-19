Свалка для отдыха. Кто устроил на озере в Барнауле экокатастрофу, о которой кричат жители

Большой скандал разгорелся из-за маленького озера в Барнауле. Зимой на сетях водоканала случился прорыв и нечистоты вылились в водоём. В ведомстве уверяют, что все последствия уже давно устранены. Но горожане продолжают жаловаться на неприятный запах от водоёма и его плачевное состояние. Люди уверены, что коммунальщики лишили их излюбленного места отдыха.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент amic.ru сам отправился к водоёму. Рассказываем, как выглядит и чем пахнет озеро и что там происходит на самом деле.

Мусорные берега

Мусор, мусор и ещё раз мусор: это всё, через что приходится пробираться к безымянному озеру. Находится оно рядом с микрорайоном на пересечении Гущина и Малахова. Издалека водоём выглядит вполне себе ничего: кусочек настоящей природы среди набившей оскомину городской инфраструктуры.

Но это лишь на первый взгляд. Какой бы маршрут к воде вы ни выбрали, «сопровождать» вас будут горы мусора. В оврагах, в кустах, на берегу: повсюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, строительный мусор, автомобильные детали, старая мебель и многое другое.

Типичный пейзаж возле озера на ул. Малахова / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Откуда берётся такой натюрморт, догадаться нетрудно. С одной стороны озера — частный сектор, а с другой — жилые высотки. Одна часть жителей в летнее время любит устроиться у озера на пикник и пожарить шашлыки, а другая не стесняется припрятать рядом свой старый хлам. Но тех, кому нравится жить в чистоте, похоже, совсем немного.

Плавает мусор и в воде: на поверхности полно пакетов, покрышек и много чего ещё. Из середины озера торчит какая-то ржавая железяка.

«Мусорная» поверхность озера / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Неприятного запаха при этом не чувствуется даже вблизи водоёма. Хотя местные жители в соцсетях жалуются на смрад, который доходит даже до многоквартирных домов.

«Вонь всё ещё стоит», — написал 11 апреля житель близлежащей высотки в сообществе Barnaul22.

Может, корреспондент amic.ru оказался у озера просто не в то время, но ничего подобного он там не учуял. А может, такими сообщениями люди пытаются привлечь больше внимания к состоянию своего любимого места отдыха.

«Десять самосвалов вывезли»

Коммунальная авария здесь произошла в январе 2022 года. Рядом с озером прорвало железобетонную канализационную трубу. Нечистоты растеклись по побережью и частично вылились на замёрзшее озеро.

«Стоит вонь в районе, а весной всё это попадёт в воду... Всё озеро залито фекалиями, ужасный запах», — били тревогу подписчики паблика Barnaul22.

Место, где на озеро вылились нечистоты / Фото: amic.ru / Александр Соколов

В барнаульском водоканале, на балансе которого находится злополучная труба, факт аварии не скрывают. Но это единственное повреждение с такими серьёзными последствиями на данном участке, пояснил директор по производству компании «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

«Тот факт, что был излив стоков на поверхность озера, мы подтверждаем. Действительно, в январе произошло повреждение напорного коллектора диаметром 1200 мм, который транспортирует стоки от районной насосной станции до канализационных очистных сооружений. Утечка стоков в течение 30 минут была оперативно локализована. Но за это время имел место незначительный выход стоков на поверхность озера», — рассказал Власов.

Канализационный коллектор сразу же перекрыли, а ремонт занял около двух недель, уточнил директор. При этом, по его словам, специалисты водоканала почти сразу начали устранять последствия разлива.

«Стоки, которые коркой взялись на озере, нам пришлось убирать в ручном режиме. Поскольку слой льда на озере тонкий, запустить туда технику не получилось. В итоге мы собрали на месте аварии порядка десяти самосвалов нечистот и вывезли это всё на свои очистные сооружения», — пояснил Дмитрий Власов.

Место, где была авария, засыпали песком / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Чтобы убедиться, что авария не нанесла вред озеру, 12 апреля специалисты «Росводоканала Барнаул» взяли пробы воды из водоёма. По словам Власова, все показатели оказались в пределах нормы.

«Пробы мы брали в трёх местах: там, где вылились стоки, на противоположной стороне озера и в реке Пивоварке, куда впадают воды этого озера. Анализы мы не только сами делали, но и привлекли независимую лабораторию, чтобы всё было объективно. Результаты анализов по пяти основным видам загрязнений были практически идентичны», — рассказал специалист.

Основываясь на лабораторных анализах, в «Росводоканале Барнаул» настаивают: коммунальная авария не ухудшила состояние озера, поскольку последствия вовремя устранили. В компании указывают, что тот мусор, которым «застелены» побережье и поверхность воды, технически по трубам бежать не может. А значит, появился он точно не по вине водоканала.

Участок, где произошёл прорыв, после всех ремонтных работ засыпали песком.

«Выхода стоков в озеро быть не может»

Впрочем, во всех проблемах жители близлежащих домов продолжают винить коммунальщиков. В апреле они сообщили журналистам, что озеро покинули все утки и ондатры, которые раньше там обитали, а часть из них вообще погибли. Люди подозревают, что в этом виноваты нечистоты, которые якобы продолжают сливаться в озеро.

В водоканале это опровергают. По словам Дмитрия Власова, инфраструктура водоканала никак не связана с водоёмом. Корреспондент amic.ru обследовал побережье и тоже не увидел, чтобы к воде вели какие-то трубы.

«Наши коммуникации от водоёма никак не зависят. Было бы здесь чистое поле, ничего не изменилось бы. Коллектор, на котором было повреждение, — напорный. Поэтому даже чисто технически никакого выхода в озеро быть не может», — пояснил директор по производству.

В сюжете, опубликованном на местном телевидении, жители пожаловались на шум, который доносится от одного из колодцев. Горожане подозревают, что журчащая вода каким-то образом оказывается в озере.

Колодец, на который жалуются жители. От него до озера — не меньше ста метров / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Но на деле колодец располагается на достаточно большом расстоянии от озера, в чём корреспондент amic.ru убедился своими глазами (и ногами). Специалисты водоканала подтвердили, что под колодцем находится ещё один канализационный коллектор. Но стоки по нему, как уверяют в компании, отправляются не в водоём, а на очистные сооружения. И в том, что он шумит, ничего подозрительного нет, уверяют работники водоканала.

Винят жильцы и бессовестных ассенизаторов, которые якобы сбрасывают в озеро отходы.

«Раньше особенно много сливали, как по расписанию сюда ездили. Сейчас их вроде как шугнули, поэтому гораздо реже. Но они не в само озеро эти фекалии сливают, а где-то неподалёку», — рассказал amic.ru пенсионер Александр Лукич, который живёт поблизости. Кстати, с мужчиной мы общались, пока он по одной выбрасывал в овраг девять пластиковых пятилитровок.

Женщина, выгуливавшая прямо у озера свою собаку (мешочка с собой у неё не было), от общения с журналистами отказалась.

В «Росводоканале Барнаул» допускают, что ассенизаторы-частники действительно могут использовать озеро для своих целей. Но к коммунальщикам они никак не относятся: водоканал обслуживает официальную точку приёма ЖБО, но не уполномочен ловить нерадивых возчиков. А если кто-то действительно загрязняет озеро, разбираться с этим должны соответствующие контролирующие органы.

Фото: amic.ru / Александр Соколов

Кто виноват?

Кто довёл безымянное озеро до бедственного положения, никто не признаётся.

А пока «Росводоканал Барнаул» решил провести на водоёме экологическую акцию, подобную той, что ежегодно проходит на побережье Оби. Все неравнодушные смогут поучаствовать в большом субботнике и очистить побережье и озеро от мусора. Со своей стороны водоканал предоставит технику, чтобы всё это можно было вывезти на свалку.

Акция пройдёт 27 мая. Точно участвовать будут сотрудники водоканала, представители Российского экологического общества, а также барнаульские студенты. Но организаторы ждут на экосубботник всех желающих. Они надеются, что в первую очередь на уборку выйдут жители близлежащих домов, которым так дорога судьба любимого озера. Возьмутся ли они за грабли, станет ясно в ближайшее время.

Фото: amic.ru / Александр Соколов