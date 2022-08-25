Труд сделал из жителя Барнаула усердного плательщика алиментов

Житель Алтайского края после 100 часов обязательных работ начал платить алименты, сообщает региональная ФССП.

Барнаулец длительное время не отправлял деньги на содержание ребёнка и накопил задолженность в размере 450 тысяч рублей.

«Обязательные работы под контролем судебных приставов в качестве рабочего по благоустройству заставили должника изменить своё отношение к сыну и начать выплачивать долг по алиментам», — рассказали в ведомстве.

После наказания мужчина официально трудоустроился. Сейчас с его зарплаты удерживают максимально возможные 70% — для покрытия текущих выплат и уменьшения долга.

Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.