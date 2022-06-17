У барнаульской больницы прорвало трубу, горячая вода разлилась по дороге

В больнице на улице Бехтерева прорвало трубу, выходящую на поверхность. Горячая вода протекла с больничной территории на тротуар, а оттуда — на проезжую часть.

Очевидцы в сообществе Barnaul22 сняли на видео, как идёт пар от горячего потока. Смешиваясь с землёй на газонах она превратилась в грязевой поток, о чём в соцсети пошутили, что это «грязевые ванны больницы».

Напомним, что сейчас в Барнауле идут гидравлические испытания.