У барнаульской больницы прорвало трубу, горячая вода разлилась по дороге
17 июня в Барнауле на территории третьей городской больницы лопнула труба с горячей водой
17 июня 2022, 14:35
В больнице на улице Бехтерева прорвало трубу, выходящую на поверхность. Горячая вода протекла с больничной территории на тротуар, а оттуда — на проезжую часть.
Очевидцы в сообществе Barnaul22 сняли на видео, как идёт пар от горячего потока. Смешиваясь с землёй на газонах она превратилась в грязевой поток, о чём в соцсети пошутили, что это «грязевые ванны больницы».
Напомним, что сейчас в Барнауле идут гидравлические испытания.
Асфальт полетел в воздух. На Алтае сняли видео взрывающейся от гидроудара дороги
Комментарии
Новости партнеров