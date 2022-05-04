У популярной кофейни в центре Барнаула начался ремонт дороги

У одной из самых популярных в Барнауле кофеен, «Центральной», начался ремонт дороги. На снимках, которые сделал корреспондент amic.ru, видно, что рабочие сняли старый слой асфальта на проезде.

Новости

Общество В Барнауле после жалоб горожан убрали мусор с аллеи Целинников

Напомним, работы по строительству автомобильной дороги по улице Сиреневой стартовали в Барнауле. Длина новой дороги составит 600 метров. Она пройдёт от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского и будет построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы ведёт подрядная организация ООО «Сибинвест» — именно она выиграла аукцион. Один из первых этапов строительства новой дороги — это устройство ливневой канализации и перекладка подземных инженерных сетей.