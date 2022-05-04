У популярной кофейни в центре Барнаула начался ремонт дороги
Рабочие сняли слой асфальта возле гостиницы «Центральная»
У одной из самых популярных в Барнауле кофеен, «Центральной», начался ремонт дороги. На снимках, которые сделал корреспондент amic.ru, видно, что рабочие сняли старый слой асфальта на проезде.
Напомним, работы по строительству автомобильной дороги по улице Сиреневой стартовали в Барнауле. Длина новой дороги составит 600 метров. Она пройдёт от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского и будет построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Работы ведёт подрядная организация ООО «Сибинвест» — именно она выиграла аукцион. Один из первых этапов строительства новой дороги — это устройство ливневой канализации и перекладка подземных инженерных сетей.