В Барнауле приступили к строительству дороги по улице Сиреневой, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогу длиной 600 метров от улицы Балтийской до Северного Власихинского проезда построят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 57,5 млн рублей.

Во вторник, 26 апреля, дорожники уже начали укладывать трубы ливневой канализации.

«Здесь обустроят систему водоотведения, положат дорожное покрытие, построят тротуары и линию освещения. Участок вокруг дороги благоустроят: здесь появятся газон, кустарники и деревья. По новой дороге барнаульцы будут подъезжать к жилым домам, выезжать на магистральные улицы, а по построенным тротуарам школьники смогут с удобством ходить на учёбу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле до конца года планируют построить в общей сложности шесть дорог, в том числе и на улице Сиреневой.

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