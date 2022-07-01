Ушла эпоха. Огромный мотоцикл в центре Барнаула снесут
Предположительно, причиной демонтажа арт-объекта стали споры между владельцем знаменитого «Байк-бара» и жильцами дома
1 июля 2022, 08:07
Арт-объекты известного в Барнауле «Байк-бара» на проспекте Красноармейском в Барнауле разбирают. Как сообщают «Вести Алтай», причиной демонтажа знакомых всем горожанам объектов, в том числе и огромного мотоцикла, могли стать недопонимания между собственником бара и жильцами дома.
В комментариях к публикации барнаульцы задались вопросом, кому именно и как могла помешать ставшая знаменитой в краевой столицей «скульптура».
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