Устранена коммунальная авария, оставившая без воды три дома в центре Барнаула
В ближайшее время будет возможен проезд по улице Чкалова, которая была перекрыта из-за ремонтных работ
19 ноября 2022, 21:09, Никита Черников
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Чкалова устранили коммунальную аварию, из-за которой три дома 19 ноября оставались без холодной воды. Об этом сообщили в мэрии.
Отмечается, что движение транспорта по улице Чкалова, проезд по которой на время ремонта был ограничен, будет открыт, возможно, в ближайшее время.
Напомним, холодное водоснабжение из-за аварии на водопроводе было ограничено в домах № 73, 73а и 75 по Красноармейскому. Также в границах проспекта и улиц Чкалова, Промышленной и Толстого на время ремонта снижали давление в трубах.
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