Устранена коммунальная авария, оставившая без воды три дома в центре Барнаула

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Чкалова устранили коммунальную аварию, из-за которой три дома 19 ноября оставались без холодной воды. Об этом сообщили в мэрии.

Отмечается, что движение транспорта по улице Чкалова, проезд по которой на время ремонта был ограничен, будет открыт, возможно, в ближайшее время.

Напомним, холодное водоснабжение из-за аварии на водопроводе было ограничено в домах № 73, 73а и 75 по Красноармейскому. Также в границах проспекта и улиц Чкалова, Промышленной и Толстого на время ремонта снижали давление в трубах.