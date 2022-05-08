В Алтайском крае продают хлеб «Za Наших» и «Победный»

В Алтайском крае в честь Дня Победы магазины «Аникс» продают патриотическую выпечку. Об этом сообщается на странице торговой сети во «ВКонтакте», а также в местных пабликах.

Покупатели могут приобрести ржано-пшеничный хлеб «Zа наших» и «Победный», а также с надписью «9 мая» от 35 рублей за штуку.

Отмечается, что акция продлится до 9 мая.

Ранее на улицах и в магазинах Барнаула вместе с атрибутикой ко Дню Победы начали продавать банты из георгиевских лент, а также значки с символикой Z и слоганами в поддержку российской армии.