В Барнауле частично ограничат движение грузовиков на время ремонта моста на Новом рынке

На время ремонта моста на Новом рынке в Барнауле частично ограничат движение большегрузов, сообщили в мэрии.

С 25 мая запрет на проезд грузовиков будет действовать с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00 на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и на проспекте Калинина (от улицы Цеховой до улицы Кулагина).

В пресс-службе мэрии отмечают, что такая мера нужна для повышения пропускной способности на этих участках.

Ранее в администрации города также сообщили, что на улицах Челюскинцев и Советской Армии обособят трамвайные пути для беспрепятственного движения электротранспорта на время ремонта моста на Новом рынке.

С 10 мая в Барнауле начали возводить разворотное трамвайное кольцо у ТЦ «Пионер», в связи с чем часть расположенного рядом моста оказалась перекрыта. 25-го числа переправу полностью закроют на реконструкцию, которая продлится до ноября 2023 года.