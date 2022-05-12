Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

В Барнауле дорожные рабочие приступили к обособлению трамвайных путей с помощью сигнальных столбиков на улицах Челюскинцев и Советской Армии. Как сообщает пресс-служба мэрии, меру вводят для беспрепятственного движения трамваев на время ремонта моста на Новом рынке.

По чётной стороне на улице Челюскинцев дорожные столбики поставят от улицы Партизанской до улицы Победной, а по нечётной — от проспекта Строителей до улицы Молодёжной.

По улице Советской Армии ограничители установят на подходе к пересечению с Павловским трактом.

Таким образом, уже в ближайшее время автомобили не смогут ездить по трамвайным путям. Не исключено, что из-за этой меры в городе станет ещё больше пробок, учитывая, что на улицах Челюскинцев и Советской Армии и без столбиков в час пик бывает не протолкнуться.

Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по строительству разворотного кольца на Новом рынке. Они продлятся до 23-го числа. В связи с этим уже сейчас движение по мосту на проспекте Ленина частично перекрыто. Полностью же мост закроется на реконструкцию 25 мая. Продлится она до конца 2023 года.