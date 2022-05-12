Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

В мэрии краевого центра объяснили, зачем нужна эта мера

12 мая 2022, 09:44, Никита Черников

В Барнауле дорожные рабочие приступили к обособлению трамвайных путей с помощью сигнальных столбиков на улицах Челюскинцев и Советской Армии. Как сообщает пресс-служба мэрии, меру вводят для беспрепятственного движения трамваев на время ремонта моста на Новом рынке.

По чётной стороне на улице Челюскинцев дорожные столбики поставят от улицы Партизанской до улицы Победной, а по нечётной — от проспекта Строителей до улицы Молодёжной.

По улице Советской Армии ограничители установят на подходе к пересечению с Павловским трактом.

Таким образом, уже в ближайшее время автомобили не смогут ездить по трамвайным путям. Не исключено, что из-за этой меры в городе станет ещё больше пробок, учитывая, что на улицах Челюскинцев и Советской Армии и без столбиков в час пик бывает не протолкнуться.

Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по строительству разворотного кольца на Новом рынке. Они продлятся до 23-го числа. В связи с этим уже сейчас движение по мосту на проспекте Ленина частично перекрыто. Полностью же мост закроется на реконструкцию 25 мая. Продлится она до конца 2023 года.

Работы стартовали. Как изменится жизнь барнаульцев из-за реконструкции моста на Новом рынке

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