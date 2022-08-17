В Барнауле до конца августа ограничили движение транспорта по двум улицам

Очередные ограничения для водителей ввели в Барнауле, сообщает мэрия.

В связи с заменой трубопровода на улице Партизанской от здания № 153 до здания № 147 движение будет перекрыто до 31 августа на двух участках:

• по улице Радищева: от здания № 69 до Партизанской;

• по улице Партизанской: от здания № 153 до здания № 147) и по улице Радищева (от здания по ул. Партизанской, 153, до улицы Партизанской).

Автобусы до 31 августа будут ездить по следующей схеме:

• по маршруту № 41: при движении в сторону Челюскинцев: Партизанская — Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Папанинцев, далее по маршруту, в обратном направлении: Папанинцев — Ядринцева — Никитина — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту.

• по маршруту № 80: при движении в сторону Челюскинцев: Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: Партизанская — Ядринцева — Никитина — Красноармейский, далее по маршруту.

Фото: barnaul.org

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц перекроют часть улицы Малахова, а ещё на двух участках продлят перекрытие.