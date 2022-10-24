В Барнауле дорожники очищают улицы от снега

Рабочих заметили в центральной части города

24 октября 2022, 10:45, Никита Черников
Уборка снега напротив краевой администрации / Фото: amic.ru

В Барнауле утром 24 октября дорожники активно очищают городские улицы от снега. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Так, напротив здания регионального правительства выпавшие осадки убирают как вручную, так и на грузовике.

Занимаются очисткой тротуаров и на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной.

Уборка снега на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной / Фото: amic.ru

Напомним, что утром 24 октября Барнаул сковали 9-балльные пробки. Из-за гололедицы и выпавшего снега на дорогах участились аварии, парализованы оказались многие ключевые дороги города.

Как не стать главным героем «дня жестянщика»?

Как не стать главным героем «дня жестянщика»?

Комментарии
    Новости партнеров