В Барнауле дорожники очищают улицы от снега
Рабочих заметили в центральной части города
24 октября 2022, 10:45, Никита Черников
Уборка снега напротив краевой администрации / Фото: amic.ru
В Барнауле утром 24 октября дорожники активно очищают городские улицы от снега. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.
Так, напротив здания регионального правительства выпавшие осадки убирают как вручную, так и на грузовике.
Занимаются очисткой тротуаров и на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной.
Уборка снега на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной / Фото: amic.ru
Напомним, что утром 24 октября Барнаул сковали 9-балльные пробки. Из-за гололедицы и выпавшего снега на дорогах участились аварии, парализованы оказались многие ключевые дороги города.
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