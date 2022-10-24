Барнаул встал в 9-балльных пробках утром 24 октября

В понедельник утром уровень заторов в Барнауле достиг 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно напряжённая ситуация наблюдается на Павловском тракте. Также пробки сковали движение на участках проспектов Строителей, Красноармейского и Калинина.

Кроме того, затруднения зафиксированы на многих улицах города, отмечаются пробки на Старом и Новом мостах.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ситуация на дорогах осложняется гололедицей, выпавшим снегом и участившимися из-за этого авариями. По данным паблика Barnaul22, ДТП произошли возле бывшей «Александры» на улице Попова, а чуть подальше от неё в сторону Новосиликатного машина въехала в трамвай.

Очевидцы amic.ru также сообщили об аварии на Комсомольском проспекте возле парка «Изумрудный». Кроме того, уточнили, что на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина не работает светофор.