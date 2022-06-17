В Барнауле из-за двух прорывов отключили от горячей воды больше сотни домов
Две аварии на магистральных трубопроводах привели к отключению 103 многоквартирных домов. Amic.ru рассказывает, где отключили
17 июня 2022, 16:40
17 июня во время гидравлических испытаний произошли прорывы на улице Пионеров (дом № 8) и на проспекте Ленина, 147.
Из-за повреждений под отключения от горячего водоснабжения попали дома в районе ВРЗ и на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. Часть зданий уже переключили на временные схемы подачи горячей воды.
В настоящее время, как пояснили в СГК, отключены 103 многоквартирных дома. Ремонтные работы ведутся.
Кстати, сегодняшний прорыв горячей воды у городской больницы № 3 связан с одной из этих аварий.
Список отключённых домов смотрите в прикреплённом документе.
Комментарии
Новости партнеров