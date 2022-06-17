В Барнауле из-за двух прорывов отключили от горячей воды больше сотни домов

17 июня во время гидравлических испытаний произошли прорывы на улице Пионеров (дом № 8) и на проспекте Ленина, 147.

Из-за повреждений под отключения от горячего водоснабжения попали дома в районе ВРЗ и на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. Часть зданий уже переключили на временные схемы подачи горячей воды.

В настоящее время, как пояснили в СГК, отключены 103 многоквартирных дома. Ремонтные работы ведутся.

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Кстати, сегодняшний прорыв горячей воды у городской больницы № 3 связан с одной из этих аварий.

Список отключённых домов смотрите в прикреплённом документе.