В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах
ТЭЦ и теплосети города уже готовы к работе в условиях сильного холода
21 января 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле из-за установившихся на выходных морозов повышают температуру в квартирах, сообщили в телеграм-канале СГК.
20 января начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до +100,9°С.
ТЭЦ и теплосети уже готовы к работе в этих условиях, а на случай необходимости аварийные бригады полностью укомплектовали материалами и оборудованием, готова к работе и спецтехника.
Ранее сообщалось, что 22 января Алтайский край окажется во власти якутского антициклона – похолодает до -41°С.
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