В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах

ТЭЦ и теплосети города уже готовы к работе в условиях сильного холода

21 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за установившихся на выходных морозов повышают температуру в квартирах, сообщили в телеграм-канале СГК.

20 января начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до +100,9°С.

ТЭЦ и теплосети уже готовы к работе в этих условиях, а на случай необходимости аварийные бригады полностью укомплектовали материалами и оборудованием, готова к работе и спецтехника.

Ранее сообщалось, что 22 января Алтайский край окажется во власти якутского антициклона – похолодает до -41°С.