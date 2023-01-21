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В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах

ТЭЦ и теплосети города уже готовы к работе в условиях сильного холода

21 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за установившихся на выходных морозов повышают температуру в квартирах, сообщили в телеграм-канале СГК.

20 января начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до +100,9°С.

ТЭЦ и теплосети уже готовы к работе в этих условиях, а на случай необходимости аварийные бригады полностью укомплектовали материалами и оборудованием, готова к работе и спецтехника.

Ранее сообщалось, что 22 января Алтайский край окажется во власти якутского антициклона – похолодает до -41°С.

Комментарии 15

  • К чему эта новость, к тому что в квитанциях сумма большая будет?
    21 января, Гость   Ответить
  • У нас какой-то гадский сосед стояк перекрыл, с**а, теперь одним хорошо, а в 17 квартирах прохладно стало.
    21 января, Гость   Ответить
  • Из за одного дня? Бред потом опять офигивать от квитанций.
    21 января, Гость   Ответить
  • В такую дивную погоду * В темную ночь, морозный день * Становится вкуснее кофе * Теплее кот и мягче плед
    21 января, Гость   Ответить
  • Умничка ты наша, канышна, иначе извеньгаетесь потом и скажете что тепло было А про то что в минус 20 на земле над теплотрассой местами травка зеленеет - такого нет у нас!
    21 января, Гость   Ответить
  • Чем мерзнуть в квартире, лучше заплачу за отопление, пусть делают теплее!
    21 января, Гость   Ответить
  • Нет, лучше замерзать, да?
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, отключи у себя отопление,укройся баблом и сиди!
    21 января, Гость   Ответить
  • Ничего они не начали повышать! Единственное, что исправно повышают СГК это оплату за отопления. А батареи за такую плату и выставленные в квитанции гигакллории должны быть просто калённые! А по факту просто теплые- обрадки. Куда уходит тепло? Как же мне обрыдли эти монополисты....
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, нееее, это они к тому, что они включили на полную, а в квартире уже дубак, типо не жалуетесь - мы что смогли то сделали!
    21 января, Гость   Ответить
  • Да, пытаются "обосновать". По прогнозу Gismeteo в Барнауле температура воздуха понизится до -31 градуса Цельсия только 22 января с 1:00 до 13:00. Представитель СГК утверждал в СМИ, что на короткий период до 2-х дней реагировать системе нет необходимости и это понятно. В понедельник 23-го прогноз -10°С, но можно предположить, что понижать температуру в системе СГК не будет
    21 января, Гость   Ответить
  • Да хоть какая сумма - лишь бы тепло в квартирах было и аварий в этот период не случилось. За Барнаул то можно не переживать - вроде у нас отладили системы, не припомню серьезных аварий за последние несколько лет. А вот как почитаешь про Яровое да Камень - там наверное люди боятся таких объявлений. А так-то в Сибири живем, куда нам без крещенских морозов. Всем добра и здоровья!
    21 января, Гость   Ответить
  • Поддерживать комфортные условия в квартирах - это прямая обязанность тепловиков. Мы это и оплачиваем. А еще оплачиваем отопление "улицы".
    21 января, Гость   Ответить
  • 101
    21 января, Гость   Ответить
  • Да все норм. будет не сцыте ша отопление добавят форточки откроем и на улице потеплеет
    21 января, Гость   Ответить
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