В Барнауле начали благоустраивать сквер медиков, где установят памятный знак врачам
Первый этап работ планируют выполнить ко Дню города
17 августа 2022, 15:39
В Барнауле приступили к благоустройству сквера возле медуниверситета на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, сообщает мэрия города.
Напомним, дизайн сквера, создание которого обойдётся в 6,3 млн рублей, разработали совместно с АГМУ. Ранее на месте будущей зелёной зоны снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад.
«На объекте ведутся подготовительные и демонтажные работы, в частности по прокладке кабеля электроснабжения. Также в ближайшее время демонтируют старое асфальтобетонное покрытие. Затем рабочие приступят к установке бордюрного камня и устройству основания под плиточное покрытие», — рассказали в мэрии.
Благоустройство парка медиков / Фото: barnaul.org
В сквере будут пешеходные дорожки, лавочки и урны, газон, 59 деревьев разных пород и 47 кустов сирени.
Благоустройство пройдёт в два этапа. Первый — озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм — планируют завершить ко Дню города. Второй — установка памятного знака врачам — приурочат к профессиональному празднику медиков.
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