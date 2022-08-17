В Барнауле начали благоустраивать сквер медиков, где установят памятный знак врачам

В Барнауле приступили к благоустройству сквера возле медуниверситета на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, сообщает мэрия города.

Напомним, дизайн сквера, создание которого обойдётся в 6,3 млн рублей, разработали совместно с АГМУ. Ранее на месте будущей зелёной зоны снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад.

«На объекте ведутся подготовительные и демонтажные работы, в частности по прокладке кабеля электроснабжения. Также в ближайшее время демонтируют старое асфальтобетонное покрытие. Затем рабочие приступят к установке бордюрного камня и устройству основания под плиточное покрытие», — рассказали в мэрии.

Благоустройство парка медиков / Фото: barnaul.org

В сквере будут пешеходные дорожки, лавочки и урны, газон, 59 деревьев разных пород и 47 кустов сирени.

Благоустройство пройдёт в два этапа. Первый — озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм — планируют завершить ко Дню города. Второй — установка памятного знака врачам — приурочат к профессиональному празднику медиков.