В Барнауле начался концерт в поддержку российских войск. Фоторепортаж

В Барнауле начался митинг-концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» в поддержку спецоперации российской армии на Украине, сообщает корреспондент amic.ru.

Мероприятие с участием групп Uma2rman, «Фогель и Ко» и лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца проходит на площади Сахарова. Посмотреть выступление пришли сотни жителей города разных возрастов, многие из них — с российскими флагами. К счастью для горожан, день сегодня выдался тёплым, а потому концерт должен пройти для них с максимальным комфортом.

Напомним, что митинг-концерт также состоится 21 апреля в Бийске на площади перед ТРЦ «Ривьера» в 17:00. В наукограде выступят коллективы «7Б», «Nоль Три» и Сергей Бобунец.