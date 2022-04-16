В Барнауле начался концерт в поддержку российских войск. Фоторепортаж

Мероприятие проходит с участием групп Uma2rman и лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца

16 апреля 2022, 17:51, Никита Черников

В Барнауле начался митинг-концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» в поддержку спецоперации российской армии на Украине, сообщает корреспондент amic.ru.

Мероприятие с участием групп Uma2rman, «Фогель и Ко» и лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца проходит на площади Сахарова. Посмотреть выступление пришли сотни жителей города разных возрастов, многие из них — с российскими флагами. К счастью для горожан, день сегодня выдался тёплым, а потому концерт должен пройти для них с максимальным комфортом.

Напомним, что митинг-концерт также состоится 21 апреля в Бийске на площади перед ТРЦ «Ривьера» в 17:00. В наукограде выступят коллективы «7Б», «Nоль Три» и Сергей Бобунец.

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