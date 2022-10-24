В Барнауле не будут перекрывать площадь Сахарова из-за новогоднего городка и главной ёлки

Власти Барнаула на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам приняли решение не перекрывать площадь Сахарова для обустройства новогоднего городка, сообщает мэрия.

Не перекрывать часть проспекта Социалистического решили из-за осложнившейся дорожной обстановки после перекрытия путепровода на проспекте Ленина.

«По проспекту от Димитрова до Молодёжной за сутки проходит порядка 23 тысяч автомобилей. При перекрытии этого участка транспортный поток перераспределится на другие не менее загруженные магистрали, что приведёт к увеличению транспортных задержек», — указал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Как следствие, проводить фейерверки и устанавливать главную новогоднюю ёлку на площади Сахарова не планируется. На данный момент власти рассматривают несколько возможных площадок, чтобы сместить мероприятия в парки и на районные площадки.

Ранее стало известно, что новогодние мероприятия в Алтайском крае и Барнауле решили не отменять.

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