Новогодние мероприятия в Алтайском крае и Барнауле решили не отменять

В Алтайском крае решили не отменять массовые новогодние гулянья, губернаторскую ёлку и акцию для детей «Ёлка желаний», сообщили amic.ru в правительстве региона. Большая ёлка в Барнауле тоже состоится: людей нельзя лишать праздника, отметил собеседник.

В пресс-службе администрации Барнаула amic.ru рассказали, что оргкомитет по поводу новогодних праздников состоится в пятницу, 21 октября. И информацией по этому вопросу будут готовы поделиться после его проведения.

«Оргкомитет пройдёт в пятницу, 21 октября. На нём будет решено, сколько ёлок, где их установят и как именно пройдёт в городе празднование Нового года», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в администрации города amic.ru сообщали, что вопрос об отмене новогодних общегородских гуляний будет рассматриваться в ноябре. Вероятно, решили рассмотреть его пораньше — уже 21 октября.

Ранее в связи с частичной мобилизацией и спецоперацией на Украине часть российских регионов объявили об отказе от проведения новогодних праздников. К примеру, на Ямале планировали отказаться от Нового года из-за трат на поддержку мобилизованных.