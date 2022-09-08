В Барнауле открыли движение на пересечении улиц Димитрова и переулка Ядринцева
Ранее на участке работали специалисты Барнаульского водоканала
8 сентября 2022, 08:35, Никита Черников
Движение на пересечении улицы Димитрова и переулка Ядринцева открыто, сообщили в мэрии.
В горадминистрации отметили, что до этого на участке Барнаульский водоканал проводил работы. На данный момент они уже завершены и проезд по перекрёстку снова открыт.
Ранее в Барнауле закрыли движение по участкам улиц Водопроводной и 65 лет Победы до 13 и 21 сентября соответственно.
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