В Барнауле временно закрыли движение на двух улицах

В Барнауле на улицах 65 лет Победы и Водопроводной временно закрыли движение, сообщили в мэрии.

Ограничения действуют:

с 22 августа по 21 сентября на пересечении улиц 65 лет Победы и Сергея Семёнова; c 23 августа по 13 сентября по всей ширине улицы Водопроводной от дома № 99 до здания № 103 по бульвару 9 Января.

В первом случае мера связана со строительством дороги по улице 65 лет Победы на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова. Во втором — с ремонтом теплосети.

Напомним, 22 августа в Барнауле также на месяц перекрыли участок улицы Малахова.