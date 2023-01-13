В Барнауле отремонтируют здание мэрии, где "летом слишком жарко, а зимой холодно"
Здание — памятник архитектуры, которому в 2027 году исполнится 200 лет
13 января 2023, 13:31, ИА Амител
В Барнауле планируют отремонтировать здание на проспекте Ленина, 18, в котором работает часть сотрудников администрации города, пишет "Толк".
Здание — памятник архитектуры ("Дом начальника Алтайского горного округа", построенный в 1827 году), которому в 2027 году исполнится 200 лет. Научно-проектную документацию по сохранению и ремонту уже разработали.
"Сейчас смета проходит государственную экспертизу. По её завершению заказчик — комитет муниципального заказа — сможет привлечь подрядчика на сами работы. Возможно, их выполнят уже в 2023 году — как только смета будет утверждена, из бюджета смогут выделить необходимую сумму средств", — отмечает издание.
В капитальный ремонт входят полная внутренняя отделка помещений, обновление системы инженерного обеспечения и установка системы вентиляции. Фасады не изменятся, перепланировок не будет, также не потребуется работ по укреплению, усилению конструкций.
Проектировщик рассказал, что из-за отсутствия вентиляции и кондиционирования в помещениях летом слишком жарко, а зимой — холодно. Что касается отопления, то в здании установлены ещё советские стальные трубы.
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