В Барнауле перекроют движение на месте двух новогодних городков: на 30 и 50 дней

В Барнауле в преддверии Нового года и Рождества перекроют два участка для движения транспорта, сообщает мэрия.

Где расположены площадки:

с 1 декабря по 23 января — на площади перед зданием по ул. Германа Титова, 9;

с 15 декабря по 15 января — на подъездах к площади у дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).

Водителей попросили проявлять внимательность и выбирать заранее маршруты объезда.

Напомним, в Барнауле решили не перекрывать площадь Сахарова из-за отказа проводить здесь традиционные массовые мероприятия.