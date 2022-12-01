В Барнауле перекроют движение на месте двух новогодних городков: на 30 и 50 дней
Водителей попросили выбирать заранее маршруты объезда
1 декабря 2022, 12:31
В Барнауле в преддверии Нового года и Рождества перекроют два участка для движения транспорта, сообщает мэрия.
Где расположены площадки:
с 1 декабря по 23 января — на площади перед зданием по ул. Германа Титова, 9;
с 15 декабря по 15 января — на подъездах к площади у дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).
Водителей попросили проявлять внимательность и выбирать заранее маршруты объезда.
Напомним, в Барнауле решили не перекрывать площадь Сахарова из-за отказа проводить здесь традиционные массовые мероприятия.
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