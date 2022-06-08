В Барнауле представили праздничную программу на День России
Торжественные мероприятия будут проводить в краевой столице в течение всего дня. Жителей и гостей города, в частности, ждут мотопробег, концерты, фестиваль ГТО и фейерверк
В мэрии Барнаула рассказали, как в городе 12 июня отметят День России.
В краевой столице будет несколько праздничных площадок:
• В 10:00 на площади Свободы пройдёт развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона города, а перед «Титов-Ареной» на Социалистическом проспекте выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом «Я люблю тебя, Россия».
• В 11:00 у «Титов-Арены» состоится открытие товарищеской встречи по хоккею среди команд региона, Барнаула и Донецка, а рядом со спорткомплексом «Обь» начнётся фестиваль ГТО среди работающей молодёжи.
• В 12:00 с площади Советов стартует посвящённый Дню России мотопробег — байкеры проедут до Парка спорта Алексея Смертина.
• В это же время в «Лесной сказке», на площади перед ДК в посёлке Южном начнутся концертные программы.
• С 13:00 до 14:00 в парке «Арлекино» пройдёт тематический проект «Все мы — Россия».
• С 13:00 до 19:00 на улице Мало-Тобольской будут проходить концерты и праздничные программы.
• С 16:00 до 20:30 празднование состоится в парке культуры и отдыха «Центральный».
• С 18:00 до 22:30 День России будут отмечать на набережной Оби — здесь выступит коллектив «Комната культуры», группа Владимира Кислова, духовой оркестр ДШИ № 8 «Ритмы детства» и другие.
Закончат отмечать День России праздничным салютом — его запустят в 22:30 с акватории Оби.
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