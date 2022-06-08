В Барнауле представили праздничную программу на День России

В мэрии Барнаула рассказали, как в городе 12 июня отметят День России.

В краевой столице будет несколько праздничных площадок:

• В 10:00 на площади Свободы пройдёт развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона города, а перед «Титов-Ареной» на Социалистическом проспекте выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом «Я люблю тебя, Россия».

• В 11:00 у «Титов-Арены» состоится открытие товарищеской встречи по хоккею среди команд региона, Барнаула и Донецка, а рядом со спорткомплексом «Обь» начнётся фестиваль ГТО среди работающей молодёжи.

• В 12:00 с площади Советов стартует посвящённый Дню России мотопробег — байкеры проедут до Парка спорта Алексея Смертина.

• В это же время в «Лесной сказке», на площади перед ДК в посёлке Южном начнутся концертные программы.

• С 13:00 до 14:00 в парке «Арлекино» пройдёт тематический проект «Все мы — Россия».

• С 13:00 до 19:00 на улице Мало-Тобольской будут проходить концерты и праздничные программы.

• С 16:00 до 20:30 празднование состоится в парке культуры и отдыха «Центральный».