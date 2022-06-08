Как россияне отдыхают на День России в 2022 году

Через несколько дней у россиян ещё одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, который приходится на 12 июня. Рассказываем, как будем отдыхать на этот праздник.

И как мы будем отдыхать на 12 июня?

Три дня. Дело в том, что 12 июня — официальный выходной день и в 2022 году он приходится на воскресенье. В связи с этим дополнительный выходной перенесли на понедельник, 13 июня. Таким образом, отдыхать мы будем с 11 по 13 июня.

А ещё пятница короткий день, да?

Нет. Пятница, 10 июня, не является сокращённым рабочим днём, так как это не предпраздничный день — ведь праздник 12 июня, а не 11-го. Значит, отработать пятницу придётся полностью. Впрочем, говорят, что в некоторых учреждениях в пятницу всегда короткий рабочий день.

А следующие длинные выходные когда будут?

Только в ноябре, когда будем отмечать День народного единства, который выпадает на 4-е число.